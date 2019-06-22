В Красноярском крае в ДТП погибли две женщины и их дети - мальчики 6 и 9 лет

В Красноярском крае в субботу, 22 июня, страшное ДТП произошло около 13.00 на 1080 километре трассы Р-255 «Сибирь». В результате аварии погибли четыре человека - две женщины и дети - мальчики шести и девяти лет.

В красноярской полиции рассказали, что водитель грузового автомобиля «Газ», по предварительным данным, грубо нарушил правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, где совершил столкновение с автомобилем «Ниссан», а затем с «Тойотой Королла». В результате ДТП погибли 47-летняя водитель «Тойоты», а также трое находившихся в салоне пассажиров – два мальчика в возрасте 6 и 9 лет и 53-летняя женщина.

62-летний водитель грузовика задержан в качестве подозреваемого. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. По предварительным данным, мужчина не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Следователем ОВД по Иланскому району возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» по факту ДТП, в результате которого погибли 4 человека, в том числе 2 несовершеннолетних.

Следственно-оперативная группа, специализирующиеся на расследовании ДТП, в которую вошли наиболее опытные следователи ГСУ ГУ МВД России по краю, эксперт-криминалист ЭКЦ ГУ МВД по краю, продолжает устанавливать причины и обстоятельства ДТП.