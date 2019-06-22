В Москве в ближайшее время возможны ливень, гроза и град. В московском управлении МЧС предупредили, что порывы ветра могут увеличиться до 18 метров в секунду.

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Спасатели со ссылкой на синоптиков Росгидромета рассказали, что в субботу, 22 июня, в связи с прохождением холодного фронта по территории Московской области с запада на восток в ближайшие часы с сохранением до конца текущих суток местами в Москве ожидается гроза с дождем, в отдельных районах град, усиление ветра.

В МЧС призывают водителей во время непогоды снизить скорость движения и контролировать дистанцию от впереди идущих автомобилей. Парковать автомобили необходимо подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Еще предполагалось, что 22 июня будет побит температурный рекорд.