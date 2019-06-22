В ДТП при столкновении автомобиля и мотоцикла в Москве пострадал подросток

В Москве в районе Фили-Давыдково в районе дома номер 22 на улице Кременчугская в субботу, 22 июня, столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мотоциклист.

Источник в правоохранительных органах Агентства городских новостей "Москва" уточнил, что в аварии пострадал водитель мотоцикла - несовершеннолетний юноша.

О том, в каком состоянии находится юный байкер после аварии, не уточняется.

На месте ДТП работает полиция, прибыла бригада "скорой".