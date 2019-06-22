В Москве на набережной найдено тело мертвой новорожденной девочки

В Москве на берегу Лихоборской набережной найдено тело мертвой новорожденной девочки. В настоящее время на месте происшествия на берегу реки Лихоборки в Головинском районе столицы работает оперативно-следственная группа.

Сотрудники правоохранительных органов установят детали и обстоятельства гибели новорожденного ребенка.

На данный момент известно, что тело девочки пришлось доставать из реки. Предположительно, женщина рожала прямо на берегу реки. Мертвую девочку нашли прохожие.

По предварительным данным, смерть ребенка наступила за полчаса до того, как они обнаружили тельце. Очевидцы рассказали, что незадолго до обнаружения мертвого ребенка на берегу видели трех подозрительных мужчин, которые поторопились скрыться, как только их заметили. Имеют ли они отношение к инциденту — предстоит выяснить, - передает 5 канал.