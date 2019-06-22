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«Доступной рыбе» в Хабаровске быть: проект будет продолжен

22 июня 2019, 19:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

«Доступной рыбе» в Хабаровске быть: проект будет продолжен

Региональный Минсельхоз повел встречи с главами рыбопромысловых компаний на предмет участия их в проекте «Доступная рыба». В связи с отменой летней путины, Амур и Амурский лиман для промысловиков закрыт, зато добычу кеты и горбуши можно будет вести в Северо-Охотском море.

В проект смогут включиться предприятия Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов. Компании к проекту готовы, несмотря на то, что объем вылова планируется снизить из-за ограничений.Вылов кеты и горбуши из Охотского моря стартует 5 июля и завершится 25 сентября.

Проект «Доступная рыба» получил отклик в Хабаровском крае. Он позволил жителям региона приобрести более 600 тонн рыбы по сниженной цене.

Эта программа направлена также на обеспечение продовольственной безопасности субъекта РФ. Задачу по обеспечению российским продовольствием внутреннего рынка к 202 году поставил Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

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