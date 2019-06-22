Хабаровск замер в минуте памяти о погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в Хабаровске прошла акция «Минута памяти». На 60 секунд центр краевой столицы замер в знак памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

В 12 часов дня по местному времени — в 4:00 по времени московскому - на главной улице краевой столицы, Муравьева-Амурского, от площади им. Ленина до Комсомольской площади из громкоговорителей звучал ролик, подготовленный хабаровским региональным отделением движения «Бессмертный полк». Над городом раздался голос Юрия Борисовича Левитана, после прозвучала реплика известного хабаровского диктора — Анатолия Евгеньевича Жарова, а затем метроном отсчитал 60 секунд. Под звук метронома прохожие останавливались и замирали, отдавая дань памяти погибшим в кровопролитнейшей войне.

- Акцию активно поддержали хабаровчане. Мы не призывали останавливаться автомобилистов, тем не менее, несколько автомобилей притормозили, водители включили «аварийку», не мешая движению, вышли на улицу, склонили головы и стояли так ровно минуту. Поддержали нас и мотоциклисты — они просто проезжали мимо, заинтересовались, подъехали к нам, узнали, что происходит, и присоединились, - рассказал руководитель РО движения «Бессмертный полк» в Хабаровском крае Андрей Белоглазов.

Поддержали акцию и политические партии. Некоторые их представители вышли на улицы с портретами Сталина и Жукова, с флагами.

- В акции участвовали и действующие депутаты, и те, кто готовится стать народным избранником. Важно, что они показали личным примером свое отношение к памяти, - заметил Андрей Белоглазов.

Хабаровскую инициативу подхватили и представители РО «Бессмертный полк» в Республике Бурятия. Хабаровчане передали единомышленникам аудиоролик, и он прозвучал в республиканской столице — Улан-Удэ, где на центральной площади также собрались люди, чтобы почтить память тех, кто не вернулся с полей битвы ВОВ.

- «Минута памяти» нашла отклик. Это замечательно. К нам присоединялись люди всех социальных групп — и молодежь, и люди с детьми, и пожилые граждане, и байкеры, и политики, все как один склонили головы под метроном. Кстати, голос Жарова был выбран для ролика неслучайно. Поколение Анатолия Евгеньевича близко к поколению Левитана. Я думаю, молодой диктор не смог бы прочесть с такой энергетикой, как это сделал Жаров, - отметил Андрей Белоглазов.

Организатор уверен, что «Минута памяти» станет ежегодной, как в Израиле, где с 1951 года проходит акция в память о жертвах Холокоста.

- Помнить важно для того, чтобы подобного никогда не повторилось, чтобы мы не забывали, откуда пришел враг, и когда это случилось: 22 июня 1941 года... - заключил Андрей Белоглазов.