Спасенный дельфин Ринато в Крыму нашел себе подружку у берегов Балаклавы

Накануне сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», занимающиеся спасением дельфинов, встретили своего подопечного – Ринато, пишут «Аргументы недели-Крым».

Сообщение об этом появилось в социальных сетях организации. Спасатели легко узнали Ринато по особым отметинам на плавниках, которые остались от сетей. И как же отрадно им было видеть, что спасенный дельфин чувствует себя просто прекрасно: плавает в море, охотится на ставриду и общается с другими белобочками.

Более того, специалисты заметили, что у Ринато появилась подружка: спасенный морской обитатель постоянно плавал и взаимодействовал с одним и тем же дельфином.

Напомним, что Ринато больше месяца назад освободили от рыболовецких сетей в Камышовой бухте Севастополя. Недавно сотрудники «Безмятежного моря» встретили спасенного ими дельфина у берегов Балаклавы и убедились, что он жив, здоров и отлично себя чувствует.