Главное управление МЧС России по Крыму провело в Керченском проливе тренировку по поиску и спасению людей, пишут «Аргументы недели-Крым».

По замыслу учений, в Черном море из-за сильного ветра расшатало прогулочный катамаран с тремя пассажирами. После сигнала о происшествии спасатели установили, что двое из них находятся в воде. Однако во всех случаях возможности самостоятельно добраться до берега у них нет.

На помощь отправились два спасательных катера с поисково-спасательной, водолазной группами и специалистами медицинской службы на борту. Всего в учениях было задействовано 22 человека и 7единиц техники.