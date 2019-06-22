МЧС России по Крыму провело в Керченском проливе тренировку по поиску и спасению людей
22 июня 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Главное управление МЧС России по Крыму провело в Керченском проливе тренировку по поиску и спасению людей, пишут «Аргументы недели-Крым».
По замыслу учений, в Черном море из-за сильного ветра расшатало прогулочный катамаран с тремя пассажирами. После сигнала о происшествии спасатели установили, что двое из них находятся в воде. Однако во всех случаях возможности самостоятельно добраться до берега у них нет.
На помощь отправились два спасательных катера с поисково-спасательной, водолазной группами и специалистами медицинской службы на борту. Всего в учениях было задействовано 22 человека и 7единиц техники.