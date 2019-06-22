По Севастополю пронесся шквалистый ветер, который валил деревья, швыряя их на машины

В пятницу 21 июня по приморскому городу пронесся шквалистый ветер, который валил деревья, расшвыривая их по машинам, пишут «Аргументы недели-Крым».

Порывы ветра были такой силы, что деревья ломало, как спички. Владельцы поврежденных автомобилей, на которые свалились практически с неба большущие платаны, недоумевают – ничто не предвещало такого стихийного бедствия.

В социальных сетях пишут, что «нападение на город» было коротким, но яростным. «Казалось, что все сейчас улетит к чертовой матери!», - писали севастопольцы.