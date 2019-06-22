"Наши народы связаны вековыми узами дружбы", - объяснил Кадыров грузинским властям

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события в Грузии. По признанию чеченского лидера, он с тревогой следит за протестами в Тбилиси. Как считает Кадыров, в последние годы в Тбилиси появились "вскормленные и взращенные в США и на Западе политики", которые главным смыслом своей жизни видят внесение раскола между народа Грузии и России.

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Он напомнил, что между столицами Чечни Грозным и Грузии Тбилиси всего 200 километров. Кадыров отметил, что в России, по неофициальным данным, живет почти один миллион грузин.

"Наши народы связаны вековыми узами узами дружбы и единства... Что касается народов Грузии и Северного Кавказа, то у нас тысячи причин жить в мире и согласии. И ни одной причины смотреть друг на друга с ненавистью, - написал Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

Напомним, в Тбилиси 20 июня совершено нападение на российскую делегацию. Путин распорядился запретить полеты российских авиакомпаний в Грузию с 8 июля.