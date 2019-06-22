В интернете появилась видеозапись, в которой представители подрядчиков, утверждают, что их кинули с оплатой, и винят в этом конкретное лицо, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Владимир Владимирович. К вам обращаются руководители организаций, участвующие в строительстве Керченского моста», - говорит один из группы. Всего в записи принимают участие восемь мужчин. Заявители сообщают, что фирма «Деко» якобы не оплатила подрядчикам около 400 миллионов рублей за уже выполненные работы: «В результате мошеннических действий руководства фирмы «Деко», деньги так и не дошли до подрядных организаций. Более сорока организаций не получили средства за выполненные объемы работ».

Руководители утверждают, что их организации находятся, в связи со сложившейся ситуацией, на грани банкротства и просят ПУТИНА разобраться в ситуации и вернуть честно заработанные деньги.

Съемка сделана на фоне строящегося Крымского моста. Названия пострадавших компаний и имена их не представителей не озвучены.