В Сочи устраняют последствия урагана и мощного ливня

В Сочи в субботу устраняют последствия урагана и мощного ливня. Сильнейший грозовой дождь и ураганный ветер обрушились на Сочи в пятницу вечером. Дождь лил на черноморском курорте более часа . За это время улицы Сочи превратились в реки.

В центре города в районе Морского вокзала образовались гигантские лужи. Вода стояла на Курортном проспекте. Автомобили на дорогах были похожи на плывущие в реке крокодилы.

В переулке Дагомысском ветер словам огромный тополь. Дерево упало на четыре легковых автомобиля.На улице Виноградной около пансионата «Нева» на проезжую часть рухнуло большое дерево. Подтопило улицу Навагинскую. Движение транспорта из-за непогоды остановилось.

Сегодня в Сочи коммунальные и аварийные службы устраняют последствия урагана. Очевидцы природной стихии выложили видеозаписи в сеть.