Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что борется с онкологическим заболеванием. Согласно последней информации, у 45-летнего мужчины была диагностирована опухоль головного мозга.

К настоящему моменту Николай перенес уже две операции. По словам Валуева, его заболевание является "условно смертельным" – его необходимо как можно быстрее локализовать, а промедление приведет лишь к ухудшению.

В эфире программы «Он и Она» на канале "ТВ Центр" депутат отметил, что полностью устранить опухоль хирургу не удалось, поскольку в том месте, где она находится, расположены важнейшие сосуды головного мозга. Теперь Николай Валуев вынужден ежемесячно проходить терапию.