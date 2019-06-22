Журналисты составили топ-10 южноуральских красавиц

Журналисты издания «Московский Комсомолец-Урал» составили рейтинг список самых красивых женщин Южного Урала. Среди них — модели, участницы конкурсов красоты, блогеры.

Все они так или иначе прославили родной край. Так, Анна Гайсина представляла Челябинск на национальном конкурсе красоты «Мисс Россия». Сейчас живет в Майами. Вероника Истомина «засветилась» в реалити-шоу «Топ-модель по-русски». Модель Екатерина Дорохова стала моделью уже в 9 лет, а в 14 лет получила первый контракт и поехала в Китай.

София Никитчук в 2015 году завоевала корону «Мисс Россия», а позже стала первой вице-мисс мира.

Евгения Николаевская - одна из самых красивых стюардесс России. Она представляет компанию «Аэрофлот».

19-летняя студентка ЮУрГУ Анна Хлызова вошла в ТОП-18 самых красивых девушек страны.

Мария Лепеть из Челябинска начинала свою карьеру с управляющей сети мебельных салонов в Челябинске, а теперь, по версии журнала Maxim, она входит в ТОП -100 самых сексуальных девушек России.

Об остальных героях статьи «МК-Урал» - Елизавете Смолиной, Наталье Красновой и Ирине Шейк можно прочесть здесь.