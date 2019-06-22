Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в своем Twitter

Роскомнадзор ответил на пост в Twitter о том, как правильно "маскировать" мат в СМИ, твитом с замаскированной бранью. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский объяснил такое поведение.

По словам Ампелонского, сейчас в Twitter проходит флешмоб по мотивам популярного сообщения одного из пользователей. В нем он эмоционально высказался о своей проблеме с листовками на работе.

В рамках этой акции его участники популярно объясняют, как решать проблемы, вопросы, актуальные для их отрасли. Суть флешмоба в том, что твит надо начинать так: "Вам что, так сложно...".