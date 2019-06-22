Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в своем Twitter
22 июня 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]
Роскомнадзор ответил на пост в Twitter о том, как правильно "маскировать" мат в СМИ, твитом с замаскированной бранью. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский объяснил такое поведение.
По словам Ампелонского, сейчас в Twitter проходит флешмоб по мотивам популярного сообщения одного из пользователей. В нем он эмоционально высказался о своей проблеме с листовками на работе.
В рамках этой акции его участники популярно объясняют, как решать проблемы, вопросы, актуальные для их отрасли. Суть флешмоба в том, что твит надо начинать так: "Вам что, так сложно...".
ВАМ ЧТО СЕРЬЕЗНО ТАК СЛОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛЬНУЮ МАСКИРОВКУ НЕЦЕНЗУРНОЙ БРАНИ В СМИ????? У ВАС РУКИ ПОСЛЕ ЭТОГО ОТВАЛЯТСЯ????? НАСТУПИТ КОНЕЦ СВЕТА????? НЕТ, Б...Ь, НЕТ!!! ТОГДА ПОЧЕМУ, @, ВЫ НЕ ПРАВИЛЬНО МАСКИРУЕТЕ?????!!!! ЕЩЁ И ГЛАЗА ЗАКАТЫВАЮТ, ДА ПОШЛИ ВЫ Н...Й!!!— Роскомнадзор (@roscomnadzor) 21 июня 2019 г.