В Подмосковье пенсионер отравился «Кротом»

В Одинцовском районе 66-летний мужчина оказался в реанимации после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. Состояние пенсионера врачи оценивают как тяжёлое.

Психиатр рассказал о шансах Алибасова на восстановление

Инцидент произошёл несколько дней назад в деревне Жуковка, сообщает РенТВ. Мужчина купил в магазине лимонад и чистящее средство для труб. Перед тем, как войти в квартиру, он по ошибке отпил из бутылки с «Кротом», что привело к отравлению.

Ранее известный продюсер Бари Алибасов отравился жидкостью для прочистки труб «Крот». Тогда представители Алибасова заявили о том, что упаковка чистящего средства не имеет всех необходимых маркировок, а потому несет потенциальную опасность.