«Московское долголетие» признано одной из лучших мировых социальных практик для пожилых

Известный американский путешественник и писатель Дэн Бюттнер, выступая на III Форуме социальных инноваций регионов, высоко оценил работу властей Москвы и особенно отметил усилия столичных властей по созданию условий для активного долголетия.

Бюттнер напомнил, что десять лет назад парк Лужники был пустым и безлюдным пространством. Благодаря проактивному подходу и просчитанным усилиям регионального правительства там построили велосипедную дорожку, организовали места, куда люди могут приходить вечером потанцевать, где молодежь может играть, отметил путешественник.

Американец также рассказал, что в 1990-м году провел неделю в военно-морском госпитале в Одессе и это далеко не самое лучшее место, где ему пришлось побывать. Сегодня Бюттнер посетил три клиники в российской столице и был поражен подходом к медицине, который взяли на вооружение в Москве.

Как выразился Дэн Бюттнер, учреждения здравоохранения повернулись лицом к людям. Уровень работы клиник позволяет выявить болезнь до того, как пациенту придется ложиться в стационар. «Семена здоровья и долгожительства уже произрастают здесь», — подчеркнул путешественник.

Международные эксперты из США, Бутана и Греции также дали высокую оценку проекту «Московское долголетие», который начал претворяться в жизнь в марте прошлого года и в котором в настоящий момент участвуют порядка 160 тысяч представителей старшего поколения.

Зарубежные гости познакомились с основными направлениями проекта в ходе экскурсии по стенду «Парк долголетия», которую провел Владимир Филиппов, глава дирекции форума, заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты Москвы. Эксперты побывали на открытых уроках по танцам, английскому языку и информационным технологиям, а также по театральному мастерству, которое является новым направлением в проекте.

Мартин Гарсия Моритан, глава рабочей группы открытого состава по проблемам старения ООН, отметил по итогам знакомства с «Московским долголетием», что это «одна из лучших практик, которую мы можем наблюдать в международном сообществе». Моритан выступил с идеей создания международной конвенции для того, чтобы другие государства знали о такой программе и могли перенять опыт Москвы.

Основатель межпоколенческого проекта «Мост поколений» из ФРГ Хорст Крумбах, в свою очередь, признался, что поражен, как развивается «Московское долголетие» и сколько делается для старшего поколения в российской столице. «Конечно, мы хотели бы перенимать опыт Москвы и заинтересованы в том, чтобы внедрять эффективные проекты, которые увидели сегодня на форуме», — рассказал Крумбах.