Горячий ТОП региональных новостей: Полицейский из Костромы продавал информацию об умерших

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: столкновение легковушки с лосем в Тверской области, убийство в Кировском округе и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области легковушка столкнулась с лосем. На место ДТП прибыли спасатели ПСЧ-53, оперативная группа Старицкого пожарно-спасательного гарнизона, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи, сообщает Афанасий-бизнес.

Полицейский из Костромы продавал информацию об умерших. В период с декабря 2018 года по 11 апреля 2019 года полицейский передавал информацию о только что скончавшихся людях в похоронное агентство. Сотрудники агентства сразу выезжали к родственникам погибшего и навязчиво предлагали свои услуги. Об этом сообщает K1NEWS.RU.

Еще один вертолет вылетел на тушение природных пожаров на севере Камчатки. По состоянию на утро 20 июня общая площадь пожаров увеличилась до 14,4 тысячи гектаров. На данный момент в самом северном муниципалитете Камчатки активны 7 термоточек – два пожара в районе села Таловка объединились. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Ребенка заживо похоронило во время игры на берегу. 10-летний мальчик со своими сверстниками играли на берегу реки Тара. В ходе игры на малолетнего произошло обрушение песчаного берега и его засыпало, в результате чего ребенок погиб. Об этом пишет НДН.инфо.

В Кирове раздавили 315 кг яблок. Уничтожение запретных плодов происходило на плодоовощной базе по адресу ул. Щорса, 105. Изъяли и сдавили в мусоросборочной машине 315 килограммов, отмечает Новый Вариант.

Калининградские таможенники нашли более 2 тыс. пачек сигарет в тайниках авто. Товар и автомобиль изъяты. В отношении калининградца возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 16.1 КоАП РФ («Сокрытие товара от таможенного контроля»), как уточняет НИА Калининград.

В Кировском городском округе мужчина подозревается в убийстве своей супруги. Ночью 28 мая текущего года подозреваемый приехал к дому родителей своей супруги, ушедшей от него, для разговора. Они поссорились, и мужчина несколько раз ударил ножом потерпевшую по различным частям тела, сообщает Ставропольский репортер.