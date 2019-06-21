Специалисты не обнаружили пожаров на озере Курочкино
21 июня 2019, 18:33 [«Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Сегодня, 21 июня, было проведено комиссионное обследование территории озера Курочкино. Специалисты подтвердили, что очаги возгорания отсутствуют.
Обследование было проведено из-за появившихся сообщений в СМИ о том, что якобы эндогенные пожары на территории озера до конца не потушены. Напомним, эти работы проводились весной этого года.
Марат Харисов, начальник МУ «Управление гражданской защиты», принимавший участие в обследовании, заверил журналистов, что пожаров больше нет.
- Мы также поговорили с местными жителями, они утверждают, что ничего не горит и не дымит, - сказал Марат Харисов.
Как сообщает газета «Копейский рабочий», ситуацию с пожарами на территории бывшего шламоотстойника держит на постоянном контроле глава Копейска.