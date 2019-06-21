Оппозиция готова пойти по головам друг друга ради победы на выборах

Конфликт между оппозиционерами, который разгорается на фоне предстоящих выборов в Мосгордуму, все больше походит на сюжет из басен Ивана Крылова. Коалиция Алексея Навального – чистой воды «Квартет», в котором не только фальшиво играют, но и пляшут под дудку предводителя.

Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Иван Жданов (и присоединившийся к ним Янкаускас) – реальные прототипы персонажей Крылова: Мартышки, Осла, Козла и Мишки (ну, пусть будет Хомяк).

Затеяли, значит, либералы выдвинуть свои кандидатуры на выборы в Московскую городскую Думу. Достали деньги, АПМ, бланки для подписей, в конце концов и жителей достали. Да так сильно, что заполнить бланки подписями москвичей не получается. И так пытаются, и эдак… Похоже, в последний момент оппозиционерам за недостатком реальных подписей придется «рисовать». А это, как правило, чревато снятием с выборов…

Кульминацией неудавшегося союза «Меча и орала», как и в басне, похоже, будет конфликт. Уже известно, что «навальнята» начали переманивать друг у друга сборщиков подписей, часть недовольна пассивной работой другой части на округах, то ли еще будет…

Пока квартет «рассаживался», успел задеть интересы своих «союзников» из оппозиционного лагеря.

«Разрушение монополии «Единой России», а не борьба друг с другом» - обозначил общую благую цель оппозиционеров Алексей Навальный. Значит, под одним и тем же лозунгом выдвинули свои кандидатуры члены коалиции Навального, яблочники и другие праведники, желающие избавить москвичей от единороссов.

Ничто так подлинно не покажет истинное нутро кандидата, как предвыборная гонка. Обозначив общую цель убрать единороссов, они уже давно ее не преследуют (На минуточку, «ЕР» вообще не выдвигала кандидатов на этих выборах»). Оказывается, главный враг оппозиционера – оппозиционер, идущий с ним рука об руку. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь решила баллотироваться в депутаты Мосгордумы от 43 округа (не сама, естественно, решила. Навальный решил).

Но, экс-глава московского «Яблока» Сергей Митрохин «пометил» этот округ раньше, и никакой Соболь в качестве конкурента не ждал. Тем более, что Алексей Анатольевич Навальный больше года уже разглагольствует о «умном голосовании», года в ущерб узкопартийным интересам оппозиции всех мастей, необходимо голосовать только за самого сильного ОДНОГО кандидата из всех, а другим — не мешать. Так, до появления Соболь Митрохин чувствовал себя вполне уверено. Теперь они грызутся и отбирают друг у друга такие необходимые голоса.

Позабыв об общей благой миссии, заклятые союзники теперь поливают друг друга нечистотами, засоряя и без того «пестрые» страницы своих соцсетей.

Став достоянием общественности, тема взбудоражила москвичей. Так, открытое письмо от почетного жителя района Останкино Олега Сулакадзе прилетело Навальному: «Алексей, я давно слежу за Вашей деятельностью, подпитываюсь от Вас энергией, оптимизмом и смелостью. В общем и целом, когда Вас слышу или читаю, то «иду» за логикой Ваших рассуждений и аргументов и верю Вам.

Мне показались убедительными Ваши доводы о правильности политической стратегии на предстоящих в сентябре региональных выборах

«Как мы будем побеждать «Единую Россию» на выборах. Умное голосование». Ключевым моментом стратегии был тезис о недопустимости распыления оппозиционного электората в округах.

И вдруг, Ваша команда выдвигает Любовь Соболь на выборы в Мосгордуму в 43 избирательном округе Москвы, где собирается выдвигаться один из совершенно реальных претендентов на победу Сергей Митрохин… Это настолько противоречит анонсированной Вами политической стратегии, что наносит определённый репутационный урон и Вам лично. Я, думаю, как и сотни тысяч москвичей, хотел бы пояснений этой двусмысленной ситуации».

Жители буквально стали призывать оппозиционеров одуматься: «Просим и требуем, чтобы вы перестали конкурировать между собой в одних и тех же избирательных округах. Сергей Митрохин и Любовь Соболь! Илья Яшин и Михаил Конев! …» Список комбинаций можно продолжать долго.

Глава Красносельского района Илья Яшин также выступает противником яблочника Николая Кавказского, который вместе с ним идет по 45 округу. «Еще до мэрской кампании Яшин мне предлагал встретиться, обсудить вопрос этого округа. Встречи этой не состоялось. Я на нее согласился, но инициатива со стороны Яшина пропала. Он периодически спрашивал у меня 2-3 раза, буду ли я выдвигаться. Я ему говорил, что думаю над этим и не исключаю своего выдвижения. Никаких переговоров после этого не поступало. Я сейчас призвал оппозиционных кандидатов координировать свои действия по сбору подписей. Конев сказал, что подумает. Яшин промолчал», - прояснил свою позицию Кавказский.

Есть мнение, что такое выдвижение стало «око за око» от Митрохина Навальному за выдвижение Соболь по 43 округу. Не только Митрохин со сторонниками не рад нежданной гостье, но и сами жители стали рвать и метать, увидев Соболь в списке кандидатов. Вот, как отреагировали в Хамовниках: «Вы зря приняли такое решение, мне плевать на Навального и его фокусы, но как простой житель района Хамовники ответственно заявляю: вы, вообще, кто? Я слышу о вас первый раз, вы что-то хорошее сделали для района? Что вы, вообще, в нашем районе забыли? Или вам кто-то посоветовал сделать гадость жителям?», - возмущена москвичка Александра Кабанова.

Вместо решения реальных вопросов в округах и взаимодействия с жителями оппозиционеры заняты другим. По накалу, набирающем силу, понятно: москвичи наелись междоусобицами кандидатов.

Теперь речь уже не идет только о противостоянии либералов и демократов. Оппозиция пошла дальше. С головой окунувшись в конфликты, обвинения и провокации, либералы раскалывают коалицию. Но ведь рыба, как мы знаем, гниет с головы. Алексей Навальный, кажется, сознательно сеет смуту между своими «единомышленниками».

Мораль здесь такова: российская оппозиция не способна договариваться между собой и идти навстречу друг другу, не обладая поддержкой электората. Поэтому, друзья, как ни садитесь, все в депутаты не годитесь.