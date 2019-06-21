Уголовное дело кандидата в губернаторы Челябинской области передано в суд

Уголовное дело в отношении Алексея Севастьянова, бывшего уполномоченного по правам человека Челябинской области, передано в суд Центрального района г. Челябинска. 20 июня Алексей Севастьянов стал кандидатом в губернаторы Челябинской области.

Алексея Севастьянова обвиняют в предоставлении недостоверных сведений для получения субсидии размером 3 миллиона рублей для развития фермерского хозяйства. Правозащитник уверен, что ход делу дали для того, чтобы помешать ему принимать участие в выборах губернатора 8 сентября.

- Обвинительное заключение мне вручили сразу после того, как я подал документы в избирательную комиссию Челябинской области, - говорит он. - Уверен, что это сделано для того, чтобы лишить меня возможности участвовать в выборах.

Кроме того, Алексей Севастьянов стал участником другого сканадала. Как уже сообщали «Аргументы недели», региональный руководитель партии «Гражданская сила» Егор Лаврентьев заявил, что не согласен с выдвиением Алексея Севастьянова от партии в губернаторы Челябинской области. Он написал жалобу в ЦИК с просьбой разобраться в ситуации. Сегодня стало известно, что Егор Ларентьев уволен.