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В Челябинске пройдёт весёлая благотворительная викторина

21 июня 2019, 13:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске пройдёт весёлая благотворительная викторина

23 июня 2019 года в кафе – караоке «Элвис» в 19:00, Благотворительный фонд «Настоящий волшебник» и организаторы «ЧелКвиз» приглашают всех желающих поучаствовать в игре. Вы сможете не только отлично провести время в компании друзей, но и подарить детям надежду на полноценную жизнь!

 Благотворительный фонд «Настоящий волшебник» помогает детям с тяжелыми неврологическими заболеваниями.

Команда  «ЧелКвиз» предлагает провести вечер в формате легкой, веселой и немного хулиганской викторины «Дорога в детство»!

Море доброй музыки и океан приятных воспоминаний. Минимум знаний – логика и юмор – наш девиз! Подпевать, немного думать, много шутить, отдыхать и узнавать новое – отличная программа воскресного вечера в хорошей компании в уютном месте. 

Средства, собранные на этой игре, пойдут на оплату реабилитации подопечных фонда.

Что вас ждет на игре:

* Интеллектуальный бой с множеством команд-соперниц;

* Веселая, расслабленная атмосфера;

* Возможность выиграть ценные призы от наших спонсоров;

* Выступление творческих коллективов;

* Фотоотчет после игры;

Игра будет проходить 23 июня 2019 года в кафе – караоке «Элвис» в 19:00.

Взнос стандартный – 200 рублей с человека (только наличные). Собранные в результате вечера денежные средства пойдут на помощь подопечным фонда «Настоящий волшебник».

Если у вас нет команды, не беда! Мы постараемся вам ее подобрать. Для этого заполните форму для одиночных игроков.

 

Зарегистрироваться на игру вы можете, перейдя по ссылке https://volshebnik-fond.ru/quiz/

 

 

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