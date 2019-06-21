В Челябинской области сокращается количество учащихся в сельских школах

Об этой тенденции рассказал сегодня, 21 июня, и.о. министра образования Челябинской области Александр Кузнецов. Вместе с экспертами журналисты медиахолдинга «Гранада Пресс» обсуждали проблемы сельских школ на заседании традиционного «Сигарного клуба».

По словам Александра Кузнецова, в сельских школах Южного Урала учится до 2/3 всех учащихся, а это почти 400 тысяч человек. С каждым годом в сельских территориях уменьшается количество дошкольников - южноуральцы предпочитают переезжать в крупные населенные пункты. С другой стороны, наблюдается и другая тенденция — горожане стремятся переехать в сельских районы, расположенные неподалеку от города. Именно поэтому школы в Сосновском, Красноармейском районе ничем не уступают городским.

- Главное для сельской школы — педагоги, а не только финансовое благополучие, - говорит министр. - Деньги можно дать, но, если нет людей, то это бесполезно.

По мнению Николая Махнева, автора «Энциклопедии сельских школ России», нужно придать школам в небольших населенных пунктах особый юридический статус. Нужно адаптировать образовательные программы, такие школы должны вести особую хозяйственную деятельность.

- Проблема сельской школы в том, что фактически она существует, а юридически — нет, - говорит он.

По мнению Сергея Филичкина, директора ИД «Губерния», люди всегда стремились уехать из деревни в большие города. Согласны с ним и другие участники «Сигарного клуба».

Так, педагог Светлана Егорова отметила, что необходимо адаптировать систему образования к этим процессам.

- Есть тенденция к миграции представителей из стран ближнего зарубежья, - приводит ее слова агентство «Полит74». - Они оседают в деревне, и школа должна адаптировать их детей к новой действительности.