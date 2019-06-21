Дамба канала имени Москвы дала новую течь

Специалисты обнаружили новую течь в дамбе канала имени Москвы, которую прорвало в январе текущего года. Об этом сообщил журналистам представитель пресс-службы ФГБУ "Канал им. Москвы".

Открытие движения судов на участке канала имени Москвы в Тушино между шлюзами 7 и 8 отменено. Данные следуют из материалов, опубликованных на сайте канала еще в четверг, 20 июня.

Причина в новой протечке в Тушинском тоннеле, вынудившей администрацию канала сбросить воду. Судовладельцы несут убытки, перерезана поставка грузов в порт Коломна и Южный речной порт.

Авария на канале имени Москвы произошла 10 января этого года. Как сообщали "Аргументы недели", в результате фильтрации воды произошел провал грунта и разлив воды на дорожное полотно.