Выявлены самые смертельные виды рака в России

В Минздраве РФ рассказали о статистике смертности от онкологических заболеваний в 2018 году. Специалисты объяснили, какой вид рака наиболее опасен для жизни человека.

По данным экспертом, самый высокий показатель летальности в 2018 году зафиксирован при раке поджелудочной железы - 39,9%, - передаёт RT.

Далее специалисты выделяют рак печени и внутрипечёночных потоков. По их словам, коэффициент летальности составил 38,4%.

При раке пищевода показатель летальности - 29,9%.

Также особенно опасным является образование злокачественных опухолей в трахее, бронхах и лёгких - 21,9%, а от рака глотки погибли 17,3%.

Самый низкий показатель летальности зафиксирован при раке кожи (кроме меланомы) - 0,4%, щитовидной железы - 0,6%, губы - 1%, тела матки - 2,2% и молочной железы - 3%.

В России общий коэффициент за 2018 год составил 6%. На учете в онкологическом диспансере состояли 3,7 млн человек.