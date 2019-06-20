В четверг, 20 июня, банк "Уралсиб" сообщил о смерти своего основного акционера Владимира Когана. Ему было 56 лет.

"С прискорбием сообщаем, что ушел из жизни основной акционер банка Владимир Игоревич Коган. Приносим искренние соболезнования родным и близким", - сказано на сайте банка.

Владимир Коган приобрёл контрольный пакет акций в 2015 году. По данным Банка России, ему принадлежали 81,8% акций. Коган занимал 140-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние оценивалось в 750 миллионов долларов.

Коган родился в 1963 году в Санкт-Петербурге, у него остались жена и четверо детей.