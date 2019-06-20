В Москве открыли четыре новых станции метро

В столице открыли четыре новых станции метрополитена, которые продлили красную Сокольническую линию на юг. Московские власти предполагают, что новый участок метро поможет частично разгрузить сразу два шоссе.

В совокупности протяжённость нового участка Сокольнической линии, в который вошли станции «Коммунарка», «Прокшино», «Ольховая» и «Филатов луг», составила 12 километров. Предполагается, что дополнительные станции метрополитена смогут разгрузить Калужское шоссе на 7% и Киевское шоссе на 8%, передаёт "Московский комсомолец".

Дополнительные станции красной ветки открыли в Москве в четверг, 20 июня.