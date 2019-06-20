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В Орехово-Зуево ветеринары спасли раненую косулю

20 июня 2019, 16:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Орехово-Зуево ветеринары спасли раненую косулю
Фото: pixabay.com

Косулю с множественными рваными ранами спасли врачи ветеринарной клиники в Орехово-Зуево. Об этом сообщили в областном Минсельхозе.

Как рассказал глава ведомства Андрей Разин, с косулей могло произойти что угодно, пишет сайт "Подмосковье сегодня".

"Могли собаки порвать, могла на свалке в какой-нибудь проволоке запутаться, тут можно только гадать. Главное, что животному вовремя была оказана профессиональная помощь сотрудниками нашего управления", - отметил он.

Также, как отмечает портал "Дни24", ветеринары рассказали, что от жары страдают не только люди, но и их питомцы. В июне, по информации государственной ветеринарной службы, уже была оказана помощь шести собакам в связи с получением теплового удара. 

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