Путин назвал темы, которые больше всего волнуют граждан России

Президент России Владимир Путин в четверг назвал темы, которые больше всего волнуют россиян. Прямая линия, в рамках которой глава государства отвечает на вопросы граждан РФ, началась в полдень.

По словам Путина, в настоящий момент россиян больше всего интересуют вопросы, связанные с уровнем доходов, тема здравоохранения, а также проблемы мусора.

Отметим, что 20 июня 2019 года российский лидер отвечает на вопросы граждан в прямом эфире 17-й раз. Согласно данным на 19 июня, к телепередаче было собрано более 1 миллиона обращений.