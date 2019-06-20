В Москве скоропостижно умер помощник депутата Госдумы РФ из Башкирии. Ему было 27 лет

В Москве скончался помощник депутата Госдумы РФ Раян Матинов. Матинову было 27 лет. Помощник депутата от Башкирии Зарифа Байгускарова умер скоропостижно в столице 15 июня.

Раян Матинов - уроженец Сибая, его похоронят на родине. "Он был очень умным, целеустремленным, дружелюбным, общительным. Тебе бы еще жить да жить, созидать, любить, претворять намеченные смелые планы. Пусть земля тебе будет пухом, покойся с миром, Раян", - сказал депутат про своего помощника и выразил соболезнования: "Искренне соболезнуем близким и родным".

Точная причина смерти Раяна Матинова пока не названа. По мнению его коллег, молодой мужчина мог умереть от сердечного приступа.