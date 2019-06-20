Президент РФ Владимир Путин в Гостином дворе начал отвечать на вопросы "Прямой линии". В импровизированной студии задать вопрос российскому лидеру собрались журналисты, политики, артисты, спортсмены.

Путин считает, что самые острые вопросы будут - уровень жизнь, уровень доходов, здравоохранение, переработка мусора.

Президент начал объяснять, что такое национальные проекты.

Вопрос Путину подготовила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, футболист Артем Дзюба, футбольный тренер Станислав Черчесов. Балерину Светлану Захарову интересуют вопросы образования. В студии - худрук Мариинки Валерий Гергиев. Пианиста Ивана Бессонова интересует животрепещущая тема - собаки.

Самые наболевших вопросы - медицина, экономика, дороги.

Никануне президент провёл совещание по подготовке специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

Зарегистрировано более 1,5 миллиона обращений к Президенту России. В 2019 году "Прямая линия с Владимиром Путиным" состоится в 17 раз. Задавали вопросы главе государства, позвонив по телефону, отправив СМС- или ММС-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.