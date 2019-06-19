Онищенко поиронизировал над идеей норвежцев отказаться от времени

Бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы РФ Геннадий Онищенко прокомментировал информацию о желании жителей норвежского острова отказаться от времени. Первая в мире "зона без времени" может появиться на острове в Норвегии

Он считает, что биоритмы человека всегда напомнят ему о существовании времени: потребность организма в еде, воде, сне и прочее. Поэтому полностью отказаться от исчисления часов у жителей Соммарёй все равно не получится.

Онищенко иронично заявил, что если на острове люди "живут в пещере и ведут первобытный образ жизни", то тогда возможно. Но если люди на острове работают, то им нужно к какому-то времени приходить на службу, и уходить с нее.

Напомним, ранее АН сообщали, что власти норвежского острова Соммарёй, у жителей которого полярный день длится с 18 мая по 26 июля, заявил о желании на данный период объявить себя первой в мире "зоной без времени".