В Москве и Подмосковье из-за жары появились ядовитые пауки

Из-за экстремальной жары в Москве и Подмосковье появились каракурты. Это очень опасные ядовитые пауки из рода черных вдов. В столичном регионе уже было зафиксировано два случая укусов.

Каракурт - паук с черным телом и массивным брюшком, обычно с яркими красными пятнами, иногда с белым окаймлением. Но могут встречаться и полностью черные пауки размером до полутора сантиметров.

По словам специалистов, пауков могло в прямом смысле слова занести в столичный регион ветром (на паутине), или они могли "приехать" вместе с овощами. Однако зиму здесь им точно не пережить.

Каракурт не селится в домах и никогда не станет жить в многоэтажке: он любит степи, песок и жару. Боится ос и ежей, выбирает свалки, заброшенные, иногда дачные участки, если они захламлены.

Укус паука действует быстро: появляется жгучая боль, через 10–15 минут она распространяется по всему телу. Для лечения применяют сыворотку, в случае неоказания помощи возможен летальный исход.