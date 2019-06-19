На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
19 июня 2019, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову. Об этом в среду, 19 июня, заявил член коллегии при Министерстве внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" нашли мертвым у себя дома в Киеве. Следствие предполагает, что он случайно застрелился.
"Час назад у себя дома во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.
В МВД подтвердили смерть депутата. Сейчас следствие проверяет все версии, в том числе вероятность убийства. Отмечается, что оружие, из которого был осуществлен выстрел, нашли на месте происшествия.