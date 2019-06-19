На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову. Об этом в среду, 19 июня, заявил член коллегии при Министерстве внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт", координатора группы "Информационное сопротивление" нашли мертвым у себя дома в Киеве. Следствие предполагает, что он случайно застрелился.

"Час назад у себя дома во время чистки наградного пистолета нанес себе смертельное ранение патриот Украины и мой друг Дмитрий Тымчук", - написал Геращенко на своей странице в соцсети Facebook.

В МВД подтвердили смерть депутата. Сейчас следствие проверяет все версии, в том числе вероятность убийства. Отмечается, что оружие, из которого был осуществлен выстрел, нашли на месте происшествия.