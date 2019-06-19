В Хабаровске заключенные займутся переработкой мусора

В Хабаровске УФСИН намерено разместить в колониях-поселениях оборудование для переработки мусора. Это позволит уменьшить расходы на обращение с отходами.

Этот вопрос был поднят на рабочем совещании в Министерстве ЖКХ Хабаровского края. Представители УФСИН сообщили, что на сегодняшний день организовать такие производства можно в Комсомольске-на-Амуре, Советской Гаване Ванино и Хабаровском районе краевого центра. Персонал будет выделен в каждом из исправительных учреждений.

Задействовать в переработке мусора можно будет около 70 человек. Для них предусмотрены курсы соответствующего обучения. Тем более, что опыт утилизации отходов у УФСИН уже есть: в Амурске и в селе Заозерное. На базе одного из исправительных учреждений возможно расположить переработку электролома.

На данный момент в крае определены двенадцать районов, где будут располагаться объекты сбора, переработки и хранения отходов.