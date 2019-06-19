Светлана Калинина раскритиковала хабаровские власти за вопиющее бездействие

В Хабаровский край член Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина отправилась с рабочим визитом. Увиденное привело общественницу в ужас. Модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» посетила аварийные дома на улице Уральской.

Эксперт заявила, что домами разрушающиеся строения назвать нельзя: в зданиях рушатся стены, гниют полы, текут стен и потолок.

- Туда бы поселить местную администрацию! – предложила Калинина.

По словам общественницы, необходимость проживания целых семей в этих домах –это преступление против детства. Калинина заявила, что понимает, почему люди пишут ей, кто к ним относятся хуже, чем к скоту.

- Я была в коровниках. Здесь хуже, - констатировала член Центрального штаба ОНФ.

На данный момент эксперт намерена провести срочную работу по безопасности детей, живущих в этих домах. Это она намерена сделать с привлечением уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае. Калинина пообещала местным жителям, что обратится в краевую, а потом и в генеральную прокуратуру, а также в следственный комитет, с тем, чтобы сотрудники правопорядка проверили местную власть на бездействие.