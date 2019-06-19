Распространивший видео с горящим SSJ полицейский уволен

Депутат Госдумы Андрей Альшевских выложил документ, в котором сообщается, что два сотрудника транспортной полиции, распространившие видео катастрофы Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево, 5 мая, наказаны. Уточняется, что один из них уже уволен.

"Вот и выяснилось, от кого в интернет утекли записи катастрофы "Суперджета" с камер наблюдения Шереметьево. Получив мой запрос, МВД установило, что съемку распространили по знакомым два капитана полиции", - написал депутат в Facebook.

Политик добавил, что второй сотрудник правоохранительных органов получил дисциплинарное взыскание. Отмечается, что один из полицейских отправил сделанное видео катастрофы по мессенджеру WhatsApp своим знакомым, в результате чего оно оказалось в Сети.

"В действиях сотрудников линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево составов административного правонарушения или преступления не установлено... данный проступок противоречит требованиям, предъявляемым к профессиональному поведению и нравственно-этическим основам служебной деятельности", - сказано в документе.