Психолог: почему мужчины воспитывают детей не хуже женщин

Если верить результатам опроса ВЦИОМа, большинство жительниц России (71%) считают, что отцы в состоянии ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство не хуже женщин.

Семейный психолог Светлана Бояринова пояснила, по какой причине представители сильного пола стали уделять больше внимания детям и семьей в целом, пишет НСН.

"Конечно, влияние Европы и феминизма отразилось как-то и на нашем обществе, но сейчас мужчины стали серьезнее воспринимать свою роль папы. И это очень приятно. Это не массовое явление пока что, к сожалению; до сих пор многие мужчины считают, что это ниже их достоинства", - отметила она.