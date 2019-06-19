В РПЦ не захотели ставить камеры наблюдения во всех помещениях храма

В РПЦ оказались против установки видеокамер и проведения осмотров во всех помещениях православных монастырей и храмов. Это заявила руководитель правового управления Московской патриархии Ксения Чернега.

Организовать видеонаблюдение в храмах предложили для того, чтобы обезопасить места проведения богослужений от террористических угроз. При этом в РПЦ уверены, что камеры достаточно будет поставить только в тех помещениях, где присутствует «неопределённый круг лиц», передаёт АГН «Москва».

«Есть помещения для закрытых молитвенных собраний, где собирается исключительно духовный собор монастыря. И есть просто монашеские кельи, в которые исстари не принято кого-то пускать, кроме самих насельников. Допустить там установку видеокамер и присутствие посторонних лиц для осмотра мы, конечно, не можем», - считает Чернега.