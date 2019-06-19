Предсказан возможный «высокоточный» ответ России на поставки оружия США Украине

Отечественный политический эксперт Богдан Безпалько рассказал, как Москва может ответить на поставки американского оружия Украине. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре со СМИ.

Некоторое время назад Курт Волкер, спецпредставитель Госдепа, заявил, что Киеву необходимо покупать у США оружие и военную технику. По словам Богдана Безпалько, ставшего собеседником ФБА «Экономика сегодня», если Россия решит отреагировать на поставки американского оружия Украине, то ответ будет «высокоточным». Так, Москва сможет обеспечить силы самопровозглашенных ДНР и ЛНР винтовками, которые производит одна из российских фирм. Она выпускает оружие с «превосходной оптикой, обеспечивающей прекрасную дальность стрельбы», отметил политолог.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперт Евгений Сатановский назвал Украину плацдармом для «завтрашней агрессии» Запада в отношении РФ.