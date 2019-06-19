Москва досрочно переходит к раздельному сбору мусора

Российская столица досрочно переходит к раздельному сбору мусора. Соответствующее решение было принято в ходе состоявшегося накануне заседания президиума московского правительства под председательством мэра Сергея Собянина.

Постановление президиума устанавливает сроки реализации I этапа перехода к раздельному сбору отходов c 1 января 2020 года. Документ предполагает, что не позднее 31 декабря 2019-го в жилом секторе Москвы должны быть созданы условия для раздельного сбора. С этой целью контейнерные площадки во дворах оборудуют отдельной емкостью для накопления вторичного сырья. Иные виды отходов должны по-прежнему накапливаться в существующих контейнерах.

Помимо жилого сектора, аналогичная система раздельного сбора будет внедрена в учреждениях социальной сферы. Также планируется проработать вопрос о присоединении к системе магазинов и других объектов обслуживания.

При этом действующие в отдельных районах города пилотные системы раздельного сбора отходов с сортировкой на несколько фракций сохраняются. В будущем опыт, накопленный в ходе данного эксперимента, используют для перехода ко второму, углубленному этапу раздельного сбора отходов.