В Мосгорсуде отказались от наказания судьи из-за ареста Голунова

Председатель Московского городского суда Ольга Егорова не видит оснований для привлечения к ответственности судьи, ранее принявшего решение о домашнем аресте журналиста Ивана Голунова.

"За что? Когда он вынес это решение, все в том зале кричали и говорили: «Слава российскому суду, который справедливо вынес решение»", - сказала Егорова, имея ввиду домашний арест вместо содержания под стражей.

Она также объяснила, почему судья не прекратил дело из-за недостаточности доказательств вину Голунова: по словам Егоровой, приговор, которым бы признавалось, что наркотики были ему подброшены, еще не вынесен.