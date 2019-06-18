Женщины чувствуют себя комфортнее на работе, чем дома

Исследователи из США определили, что на работе женщины испытывают гораздо меньше стресса, чем в домашней обстановке. Что касается мужчин, то здесь складывается противоположная ситуация: представителям сильного пола комфортнее находиться дома, чем на работе.

Отмечается, что дома уровень стресса у женщин сильнее, чем где-либо ещё. Специалисты объяснили это тем, что женщинам после рабочего дня приходится выполнять домашние обязанности, включая готовку, уборку и занятия с детьми, тогда как мужчины в большинстве случаев от подобных хлопот освобождены. Такой объём работы по дому ещё больше изнуряет представительниц слабого пола, а потому приводит к повышению кортизола, который также называют «гормоном стресса», передаёт МедикФорум.