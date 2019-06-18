Полицейские рассказали, как уберечь дом от воров

Московские полицейские дали несколько советов, как обезопасить свой дом от злоумышленников в период летних отпусков. По словам сотрудников правоохранительных органов, стоит познакомиться с соседями-пенсионерами, которые часто бывают осведомлены обо всём происходящем в доме.

Да и просто дружественные отношения с соседями лишними не будут, считают полицейские. Также не стоит пренебрегать средствами охраны. Уезжающим в отпуск порекомендовали установить в доме сигнализацию и прочные замки, а также поставить решетки на окна тем, кто живёт на первых трёх этажах, передаёт АГН "Москва".

«Перед планируемым отдыхом не стоит рассказывать о своих дорогостоящих приобретениях и достатке даже близким знакомым, которые, сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора», - рассказали столичные сотрудники правопорядка.