Следователи Хабаровского края проверят направленную президенту жалобу дольщиков

В Хабаровском крае следователи инициировали проверку информации о том, что дольщики на протяжении шести лет не могут получить квартиры. Проверка началась после того, как возмущенные граждане обратились на Прямую линию с Владимиром Путиным.

Речь идет о ЖК «Кленовый квартал». Авторы обращения сообщают о вопиющем случае: одна из дольщиков, ветеран ВОВ, так и не смогла дождаться положенной ей квартиры. Женщина скончалась, не отпраздновав новоселья на своих законных квадратных метрах.

Проблема обманутых дольщиков – одна из острейших поблеем региона. С дольщиками, вложивших свои деньги в квартиры в разных ЖК, неоднократно проводили встречи представители региональной власти. Однако сообщения о затяжном строительстве, несдаче домов в срок и других проблемах дольщиков, продолжают появляться в СМИ.

3 июня в краевой столице прошел очередной пикет, на который «собственники без собственности» вышли с требованием к местному правительству разобраться наконец в сложившейся ситуации.