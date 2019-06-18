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В зоосаде Хабаровского края харза впервые выходила потомство

18 июня 2019, 16:33 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В зоосаде Хабаровского края харза впервые выходила потомство

В Хабаровском крае в зоосаде «Приамурский» имени Всеволода Сысоева случилось пополнение. Сразу трое детенышей харзы – желтогрудой или уссурийской куницы – появились в неволе на свет, окрепли и успели немного подрасти.

Для «Приамурского» это долгожданное событие. Два года назад харза уже приносила потомство, но отказалась кормить малышей. Тогда сотрудникам зоосада детенышей спасти не удалось. На этот раз мама-харза позаботилась обо всех троих. Работники зоосада рассказывают, что у всех малышей разные характеры – самочка практически не боится людей, один из самцов бойкий, а второй – очень застенчивый.

Сама харза появилась в «Приамурском» в 2017 году. Ее привезли сюда из Приморья – охотники передали в зоосад угодившее в капкан животное. Отлов этих редких животных запрещен.

Именно поэтому за новорожденными выстроилась очередь. Сегодня каждый из трех малышей, родившихся в «Приамурском», уже обещаны в другие российские зоопарки.

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