Пушков объяснил медленную выдачу паспортов России жителям непризнанных ДНР и ЛНР

Алексей Пушков, представитель Совета Федерации, объяснил, почему медленно идет выдача российских паспортов жителям непризнанных республик Донбасса. С соответствующим заявлением парламентарий выступил в телевизионном эфире.

По словам Пушкова, принявшего участие в одной из программ канала «ТВ Центр», длительная процедура обусловлена необходимостью проверить желающих вступить в гражданство на причастность к силам, враждебно настроенным к РФ. Как отметил член Совфеда, «в Донбассе есть разные люди». Те из них, что вредят ДНР и ЛНР, готовы заниматься аналогичной деятельностью по отношению к России, заявил Алексей Пушков.

Ранее во вторник сообщалось, что в сети опубликовали видео с последствиями атаки армии Украины по окраине Донецка.