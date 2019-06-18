За разведение костров в лесах ввели новый штраф

В России введена административная ответственность за разведение костров в лесах в условиях "чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров". Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Режим ЧС вводится в лесах в случае возникновения и угрозы возникновения крупных пожаров. Посещать леса в этом случае запрещено. Однако россияне этот запрет игнорируют, более того, разводят костры.

Отныне для нарушителей предусматривается штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч, для юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, сообщает "Российская газета".

Именно люди виноваты в 80% лесных пожаров, однако раньше штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в условиях ЧС не было. Внесенные в КоАП поправки устранили имевшийся в законодательстве пробел.