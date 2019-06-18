Адвокат: Кокорина и Мамаева никто в колонии не обидит – там полно болельщиков

Апелляция Александра Кокорина и Павла Мамаева отклонена, они ждут отправления в колонию, где будут ждать окончания срока (первый приговорен к полутора годам колонии общего режима, второй – к одному году пяти месяцам). Как пройдет их последний этап в заключении, высказал свое мнение еженедельнику «Аргументы недели» председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин.

«Будут ли Мамаев и Кокорин работать в колонии? Обычно все рвутся на работу - потому что, так быстрее время летит, - сказал еженедельнику «Аргументы недели» председатель коллегии адвокатов «21 век» Геннадий Смагин. - Другое дело не во всех лагерях есть работа. Самой престижной на зоне считалась должность хлебореза. Но это для зэков попроще. Хотя вроде есть работа – нет, не так и важно - не так долго еще осталось сидеть – несколько месяцев, с учетом СИЗО, где день идет за полтора. Но «не долго» – это когда дома сидишь, телевизор смотришь. А в заключение всегда долго. Хотя, конечно, в лагере легче, чем в СИЗО. Там общение, это не четыре стены. Есть спортивные площадки. Должны послать не так далеко – в Рязанскую, Владимирскую, Смоленскую области. Не рецидивисты ведь, первая ходка – рядом будут. Если начальство – болельщики, могут им создать вполне комфортные условия. И даже разрешат спортом заниматься по полной. Да и сами не упустят возможности погонять мячик с такими заслуженными ребятами. На зонах ведь есть команды – и охранников, и заключенных. Ведь не они первые, не они последние, кто попал за решетку. Великий Стрельцов загремел не за что, но принимал, как говорится, «активное участие в спортивной жизни колоний». И когда вышел, стал лучшим футболистом СССР. Не думаю, что к ним будут приставать и гнобить. Во-первых, ребята за себя смогут постоять, потом… везде люди, что бы о колониях ни писали. Конечно, может такая пакость из охранников попасться – он на воле никто и ничто и зовут его никак, а там при исполнении - и начинает глумиться. Есть, конечно, подонки среди зэков, но в основном – нормальные люди. Никто не позволит обижать ребят. Тем более там полно болельщиков - кто их даст в обиду! Потом ведь все понимают, что не очень справедливо с ними поступили, по большому счету все можно было переиначить и подвести к примирению сторон. А то раздули дело!»