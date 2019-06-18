Детский омбудсмен назвала число пропавших в России детей

Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова назвала число пропавших в России детей. Сегодня в Подмосквовье открыл работу II Всероссийский форум добровольных поисково-спасательных отрядов.

Детский омбудсмен Анна Кузнецова на открытии форума привела данные: согласно статистике МВД, в розыск объявлено 5 тысяч 248 детей. По ее словам, за последние пять лет число разыскиваемых несовершеннолетних снизилось с 9 тысяч до 6 тысяч.

Она отметила, что Следственный комитет провёл более 15 тысяч проверок по факту исчезновения несовершеннолетних.

Форум посвящён вопросам профилактики, повышения оперативности и эффективности поисково-спасательных работ, а также устранению барьеров при взаимодействии добровольцев и органов власти в сфере поиска пропавших людей.